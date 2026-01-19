Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarihi finalde havlu krizi: Senegalli kaleciyi yerlerde sürüklediler!

Tarihi finalde havlu krizi: Senegalli kaleciyi yerlerde sürüklediler!

19.01.2026 11:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tarihi finalde havlu krizi: Senegalli kaleciyi yerlerde sürüklediler!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaştığı ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Final sırasında Faslı top toplayıcıların, Senegalli yedek kaleci Yehvann Diouf'un elindeki havluyu almak için oyuncuyu yerlerde sürüklemesi tepki çekti.

Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinde havlu krizi yaşandı.

Senegal, 90+3'te attıkların golün iptali ve ardından 90+8'de ev sahibi Fas lehine verilen penaltı sonrası sahadan çekilmiş, 15 dakika sonra geri dönmüş ve uzatmalarda şampiyon olmuştu.

Image

YEDEK KALECİYİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Maç içerisinde de büyük bir havlu krizi yaşandı. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından birçok kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.

Image

Senegal tarafı, çözümü yedek kaleci Yehvann Diouf'u havlunun başına nöbetçi gibi dikmekte buldu. Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.

Havluyu kaptırmamak için büyük bir mücadele veren Diouf, Faslı top toplayıcılarla girdiği mücadeleyi dakikalar boyunca sürdürdü.

İlgili Konular: #Fas #Senegal #Afrika Uluslar Kupası #havlu

İlgili Haberler

Önce sahadan çekildi sonra kupayı aldı... Tarihi finalde şampiyon Senegal!
Önce sahadan çekildi sonra kupayı aldı... Tarihi finalde şampiyon Senegal! Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaştığı Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Takımının sahadan çekilmesini engellemişti: Sadio Mane'nin sözleri ortaya çıktı!
Takımının sahadan çekilmesini engellemişti: Sadio Mane'nin sözleri ortaya çıktı! Senegalli oyuncu Sadio Mane, Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası finali hakkında görüşlerini aktardı.
Afrika Uluslar Kupası finalinde tarihi olay! Senegal sahayı terk etti...
Afrika Uluslar Kupası finalinde tarihi olay! Senegal sahayı terk etti... Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Fas'ın penaltı kazanmasının ardından Senegalli oyuncular sahayı terk etti.