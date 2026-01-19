Tarihi finalde havlu krizi: Senegalli kaleciyi yerlerde sürüklediler!

Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinde havlu krizi yaşandı.

Senegal, 90+3'te attıkların golün iptali ve ardından 90+8'de ev sahibi Fas lehine verilen penaltı sonrası sahadan çekilmiş, 15 dakika sonra geri dönmüş ve uzatmalarda şampiyon olmuştu.

YEDEK KALECİYİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Maç içerisinde de büyük bir havlu krizi yaşandı. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından birçok kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.

Senegal tarafı, çözümü yedek kaleci Yehvann Diouf'u havlunun başına nöbetçi gibi dikmekte buldu. Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.

Havluyu kaptırmamak için büyük bir mücadele veren Diouf, Faslı top toplayıcılarla girdiği mücadeleyi dakikalar boyunca sürdürdü.