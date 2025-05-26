Şampiyon Fenerbahçe Beko yurda döndü: 'Avrupa fatihi olduk'

THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 yenerek ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Sarı lacivertliler, bugün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, yarın taraftarlarla birlikte kutlama yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Katar dönüşünün ardından taraftara çağrıda bulundu. Mahmutoğlu, "Yarın herkesi Bağdat Caddesi'ne bekliyoruz. Harika bir şampiyonluk kutlaması olacak" dedi.

"AVRUPA FATİHİ OLDUK"

Takımın önemli parçalarından Tarık Biberovic, "Bizi neden favori görmediklerini anlayabilmiş değildim. Çok iyi bir takımımız vardı ve ben buna inanıyordum. Taraftarlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Böyle bir taraftara sahip olmak inanılmaz. Buraya geldiler, her yerde bizi desteklediler. Onlara sahip olduğumuz için çok şükrediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, hala Avrupa fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Devre arasında takıma katılan Errick McCollum, "Takım arkadaşlarım ve koçlarım benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar, onlara teşekkür ediyorum. Bu bir takım işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyunca destekleyen taraftarlarımızın emekleriyle bu büyük başarıyı elde ettik" dedi.