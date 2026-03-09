Tartışmaların ardından TFF'den açıklama: 'Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 13:00:00
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de son haftalarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Otyakmaz, "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Trendyol Süper Lig'de iki haftadır hakem hatalarının yaşandığının farkında olduklarını belirtti ve hafta içinde bir eğitim toplantısı yapılacağını söyledi.

HT Spor'a konuşan Mecnun Otyakmaz, futbolcuların saha içinde hakemlere yardımcı olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı." 

