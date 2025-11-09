Tayfur Bingöl'den galibiyet açıklaması: 'Ajax'ın başaramadığını başardık'

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık" dedi.

"OSIMHEN İLE YARIŞIYORUM"

Tayfur Bingöl ayrıca, "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim" açıklamasını yaptı.