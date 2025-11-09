Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tayfur Bingöl'den galibiyet açıklaması: 'Ajax'ın başaramadığını başardık'

Tayfur Bingöl'den galibiyet açıklaması: 'Ajax'ın başaramadığını başardık'

9.11.2025 21:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tayfur Bingöl'den galibiyet açıklaması: 'Ajax'ın başaramadığını başardık'

Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık" dedi.

"OSIMHEN İLE YARIŞIYORUM"

Tayfur Bingöl ayrıca, "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim" açıklamasını yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Kocaelispor #tayfur bingöl

İlgili Haberler

Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira oyuna devam edemedi!
Galatasaray'da sakatlık: Lucas Torreira oyuna devam edemedi! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.
Galatasaray ligde 19 maç sonra mağlup oldu
Galatasaray ligde 19 maç sonra mağlup oldu Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu ve 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sezonki ilk yenilgisini aldı... Galatasaray, Kocaeli deplasmanında kayıp!
Bu sezonki ilk yenilgisini aldı... Galatasaray, Kocaeli deplasmanında kayıp! Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.