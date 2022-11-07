Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye çok konuşulacak cevap!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:32

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Konuk takımda Tayfur Bingöl, Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin son bölümlerinde top toplayıcı çocukla yaşadığı polemikle gündem olmuştu.

Duraklama dakikalarında top toplayıcı çocuğu ittirmesiyle gündeme oturan deneyimli oyuncu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendini savunmuştu. Top toplayıcı çocuğun oyunu duraklatmak amacıyla kendisine top vermediğini vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Bunun eğitimi verilmeli" diyerek sarı-kırmızılı camiayı eleştirmişti.

Tayfur Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı Top Toplayıcı Çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede Futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

NİHAT KAHVECİ ELEŞTİRDİ

Yaşanan olay sonrası Beşiktaş efsanesi olan TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci de deneyimli futbolcunun hareketine ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

Kahveci, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.

KAHVE EMOJİSİYLE YANIT VERDİ

Nihat Kahveci'nin sözlerine yanıt veren Tayfur Bingöl, kişisel sosyal medya hesabından 2019 yılında Tottenham'ın Olympiakos'u devirdiği maçta top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonrası İngiliz ekibinin attığı golden görsel paylaştı. 29 yaşındaki oyuncunun söz konusu paylaşımına, "5 saniyenin önemi" yazması ve kahve emojisi koyması Nihat Kahveci'ye gönderme olarak algılandı.