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Taylor Fritz ile Alex de Minaur Wimbledon'da bir üst tura çıktı!

Taylor Fritz ile Alex de Minaur Wimbledon'da bir üst tura çıktı!

2.07.2026 16:58:00
Güncellenme:
AA
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Taylor Fritz ile Alex de Minaur Wimbledon'da bir üst tura çıktı!

ABD'li tenisçi Taylor Fritz ile Avustralyalı raket Alex de Minaur, Wimbledon Turnuvası'nda üçüncü tura yükseldi.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Taylor Fritz ile Alex de Minaur, isimlerini üçüncü tura yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü gününde yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası ABD'li raket Fritz, vatandaşı Patrick Kypson'ı 6-2, 6-2 ve 7-5'lik skorlarla 3-0 geçerek üçüncü tura yükseldi.

Günün diğer maçında dünya 5 numarası Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, Fransız raket Adrian Mannarino'yu 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

İlgili Konular: #tenis #wimbledon #Alex de Minaur #taylor fritz

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