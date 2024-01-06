Tayyip Talha Sanuç 9 ay sonra sahalara döndü!
Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç sahalara geri döndü.
Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 günlük aradan sonra formasına kavuştu.
2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide çapraz bağlarında kopma yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek forma hasretini noktaladı.
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