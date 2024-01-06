Tayyip Talha Sanuç 9 ay sonra sahalara döndü!

Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç sahalara geri döndü.

AA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:18
Tayyip Talha Sanuç 9 ay sonra sahalara döndü!
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Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 günlük aradan sonra formasına kavuştu.

2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide çapraz bağlarında kopma yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek forma hasretini noktaladı.


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