Son dakika... Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan kötü haber: Aylarca yok

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'un yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:25
Son dakika... Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan kötü haber: Aylarca yok
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. 

Karşılaşmanın 8. dakikasında siyah beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro'yu savunmaya çalışırken yerde kaldı. 23 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi ve sedyeyle oyun dışına alındı. Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna dahil oldu.

6 AY YOK

beIN Sports'un haberine göre sol diz çapraz bağında kopma tespit edilen stoper oyuncusunun sahalardan 6 ay süreyle uzak kalması bekleniyor. 


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