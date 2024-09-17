TBF başkan adayı Aydan, basketbolun özlenen başarıyı yakalayacağını söyledi: ‘Eski günlere döneceğiz’

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:23

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) basın toplantısı düzenleyen Aydan, “Son 10 senede basketbol hızla geriye gitti. Bu durum beni ve arkadaşlarımı etkilediği için aday olmaya karar verdik. Adaylık sırasında birçok konuda toplantılar yaptık ve basketbolun hangi kanallarına destek olmamız gerektiğini gözden geçirdik. Yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini gördük ve kulüplerin dertlerini araştırdık. Ona göre yol haritası çizdik ve kendimizi hazır hissettiğimizde karşınıza çıktık. Türk basketbolunu eski günlerine döndürmeye hazırız, bu göreve talibiz” dedi.

Hedeflerini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olarak belirlediklerini anlatan Aydan, “Biz Olimpiyatlarda derece kovalar duruma gelmeyi hedefliyoruz. Bugünden başlarsak şansımız olacak, buna inanıyorum. Federasyon başkanı olunca tek başıma karar almayacağım. Yönetimimizin söyleyeceği beni yönlendireceği şekilde hareket edeceğim. Federasyonumuzda 10’u asil, 11’i yedek, 21 kişilik yönetim kurulumuz olacak. Göreve geldikten sonra hata yapma durumumuz olmayacak” diye konuştu.

‘TÜRKOĞLU KÖTÜ YÖNETİCİ’

Efe Aydan’ın ekibinde yer alan isimler şu görüşleri aktardı:

AYTEK GÜRKAN: Türk basketbolunun milli takımlarda çok alt seviyeye gelmesine neden olmuş bir yönetim var. Hidayet Türkoğlu çok iyi bir basketbolcu fakat çok kötü bir yöneticilik yaptı.

HANDAN ÖZBEK: Ekip olarak çok çalışacağız.

ÖMER ARAZ: Ekonomik açıdan milli takımları destekleyebilecek yeni projeler geliştirdik.

ÖMER BOZER: Şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışında olacağız.

FÜSUN UYSAL: Sağlık alanında özellikle altyapılarda önemli adımlar atacağız.

ÖZLEM KARAÇAM: Seçim sürecinde yasaya ve yönetmeliğe aykırı uygulamalar yaşandı. Mevcut federasyon çok kötü durumda.

Erman Kunter

ERMAN KUNTER: KADIN BASKETBOLU UNUTULDU

Efe Aydan’ın yönetiminde yer alan gazetemiz yazarı ve Türk basketbolunun duayen başantrenörü Erman Kunter, “Derecelere baktığınızda 2012-2016 yıllarında kadın basketbolu, kadın voleybolundan aşağıda değildi. Son dönemde ise şampiyonlara gidemiyor. Kadın basketbolu unutuldu ve bir köşeye atıldı. Yola çıkmamızın ana nedenlerinden bir tanesi basketbolu tekrar eski günlerine döndürmek” dedi.