Trabzonspor'dan TBF'nin davetine yanıt!
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF), bordo-mavili ekibin Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmesine yönelik daveti kabul etti.
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etmesi için aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor basketbol takımının geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldiği hatırlatıldı.
TBF'NİN DAVETİNE OLUMLU YANIT
Trabzonspor'un TBL'de mücadele etmesi için davet aldığına değinilen açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bu daveti kabul eden takımımız, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecektir" denildi.
Açıklamada, basketbol takımının başantrenörlüğüne Faruk Beşok'un, genel menajerliği ise Cömert Küce'nin getirildiği kaydedildi.
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