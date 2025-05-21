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UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

21.05.2025 22:43:00
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AA
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UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları inceleyerek 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.


TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans Kurulu, lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden inceledi. Toplamda 16 kulüp UEFA lisansı, 9 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı.


Kurul, kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 veya 60 gün ek süre tanıdı.


İncelemenin sonunda Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Trendyol 1. Lig'den Uğur Okulları İstanbulspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.


Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Süper Lig'den Sipay Bodrum FK, 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Nesine 2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK oldu.


İlgili Konular: #TFF #uefa #Lisans

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