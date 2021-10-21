Tecrübeli kaleciden Altay Bayındır'a destek: "Kurtardıklarına bakın"

21 Ekim 2021 Perşembe, 09:24

Kocaelispor'un 33 yaşındaki tecrübeli eldiveni Korcan Çelikay gündeme özel açıkalamalarda bulundu.

Korcan Çelikay, "Kocaelispor'la iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. TFF 1. Lig'de şampiyon olmak çok zor. Daha öne Ankaragücü'nde şampiyon oldum. Bir galibiyet serisi yakalamak gerekir. Kocaeli'de çok büyük bir taraftar potansiyeli var. Şehre girdiğiniz anda Kocaelispor bayraklarıyla karşılaşıyorsunuz. Sokakta yürüdüğünüzde taraftarlar hemen yanınıza geliyor. Çok büyük bir potansiyeli olan kulübüz. İki tane arka arkaya şampiyonluk yaşayan bir kulüpten bahsediyoruz; bunun da yarattığı olumlu bir hava var. Maça gelemeyen taraftar, antrenmana geliyor. Sevgisini orada gösteriyor. Çok büyük bir destek hissediyoruz. Tam bir camiaya takımıyız. Bu büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kocaelispor ilk iki şampiyonluğunu bensiz yaşamış, bu sezon benimle yaşamasını istiyorum" dedi.

"BİR HATASINA DEĞİL, KURTARDIKLARINA BAKMAK LAZIM'

Radyospor'a konuşan Korcan, "Altay, Fenerbahçe'de büyük bir gelişim kaydetti. Maç kurtaran kaleci oldu. Geçen sezon takımına çok maç kazandırdı. Böyle performanslar gösterince, Altay ya da genç oyunculara çok fazla sorumluluk yüklüyoruz. Sonrasında bir hatada eleştiri çok ağır oluyor. Her zaman en iyisi olmaz. Kalecinin hatası telafi edilemiyor. Sorumluluk çok ağır. Onun için en iyisini temenni ediyorum. Altay, 10 sene sonra da böyle bir hata yapabilir. 1 hata varsa kurtardığı 10 tane top var. Bunları da görmek gerekir. Altay kendini çok çabuk toparlar. Ankaragücü'nde oynarken bir antrenman sonrası 'sana bir kahve ısrmarlayayım' dedi. 'Ağabey nasıl olumsuz durumlarda moralini nasıl yukarıda tutuyorsun? Anlat' dedi bana. Gol yiyorsun daha sonra nasıl toparlanıyorsun. Altay buna kafa yoran, öğrenmeye açık bir insan. Çok önemli bir yol katetti. Çok daha iyi yerlere gelecek" şeklinde konuştu.