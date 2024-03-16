Tek soru işareti savunma: Okan Buruk, Kasımpaşa 11'ini belirledi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 11'ini belirledi.
Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk ise sahaya çıkaracağı 11’i belirlemeye çalışıyor.
SANCHEZ VE ABDÜLKERİM'DE SORU İŞARETİ
Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı süren Davinson Sanchez’in bu mücadelede forma giyme ihtimali oldukça düşük.
Teknik heyet, takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı’nın durumunu yakından takip ediyor.
OKAN BURUK 11'İNİ BELİRLEDİ
Sarı-Kırmızılıların kalesin Muslera koruyacak. Kaan Ayhan sağ bekte, Köhn sol bekte görev yapacak. Stoperde Abdülkerim tam olarak düzelemezse savunmada Nelsson’un yanında Berkan oynayacak. Orta sahanın merkezi Torreira ve Kerem Demirbay’dan oluşacak. Sağda Barış Alper, solda Kerem Aktürkoğlu şans bulacak. Forvet arkasında Mertens yer alırken, ileri uçta Icardi Galatasaray’ın en büyük hücum kozu olacak.
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