2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:14
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya-Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.

14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.

Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

18.15 İspanya - Finlandiya

21.30 Almanya - Yunanistan

14 Eylül Çarşamba:

18.15 Fransa - İtalya

21.30 Slovenya - Polonya


2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Almanya basketbol

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