Tekirdağ merkezli 'tarihi eser' operasyonu: 14 zanlı yakalandı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje ele geçirildi.

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 08:53
Tekirdağ merkezli 'tarihi eser' operasyonu: 14 zanlı yakalandı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı.


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