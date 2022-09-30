Tekirdağ merkezli 'tarihi eser' operasyonu: 14 zanlı yakalandı
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje ele geçirildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı.
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