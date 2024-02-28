Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor
Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfayı arıyor. Alınan bilgiye göre, Yılmazlar 5 adlı teknede tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki R.Ç. Kızılcaterzi Mahallesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede polis botu, 3 sahil güvenlik botu, 3 gırgır dalgıç ekibi ve dron ile arama başlattı. Arama çalışmaları sürüyor.
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