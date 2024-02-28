Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor

Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:18
Tekirdağ'da tekneden denize düşen tayfa aranıyor
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfayı arıyor. Alınan bilgiye göre, Yılmazlar 5 adlı teknede tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki R.Ç. Kızılcaterzi Mahallesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede polis botu, 3 sahil güvenlik botu, 3 gırgır dalgıç ekibi ve dron ile arama başlattı. Arama çalışmaları sürüyor.


sahil güvenlik haberleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haberleri

İlgili Haberler

Cezayir karasularını ihlal eden iki turist, sahil güvenlik tarafından vuruldu

Cezayir karasularını ihlal eden iki turist, sahil güvenlik tarafından vuruldu
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor

Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e yanıt! 'Aptallık, şerefsizlik...'

Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e yanıt! 'Aptallık, şerefsizlik...'
Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!

Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!
Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı

Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı
Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...

Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası