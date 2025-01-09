Teklif ortaya çıktı: Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko, yeni bir maceraya yelken açabilir.
HIRVAT TEMSİLCİSİ DEVREYE GİRECEK
Hırvatistan basınından Tportal'ın haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaması durumunda Hajduk Split, deneyimli golcü için devreye girecek. Hırvat ekibinin Dzeko'ya gelecek sezon başında 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edebileceği belirtildi.
Edin Dzeko, Fenerbahçe'de toplam 73 maça çıktı. 38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 39 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #Hajduk Split
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