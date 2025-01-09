Teklif ortaya çıktı: Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Teklif ortaya çıktı: Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:05

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko, yeni bir maceraya yelken açabilir.

HIRVAT TEMSİLCİSİ DEVREYE GİRECEK

Hırvatistan basınından Tportal'ın haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaması durumunda Hajduk Split, deneyimli golcü için devreye girecek. Hırvat ekibinin Dzeko'ya gelecek sezon başında 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edebileceği belirtildi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de toplam 73 maça çıktı. 38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 39 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #Hajduk Split

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