Teklifi ortaya çıktı: Samardzic transferinde Fenerbahçe'ye sürpriz rakip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sırp orta saha Lazar Samardzic için İtalya'dan bir takımın daha teklif verdiği iddia edildi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı bir süredir Lazar Samardzic ile anılıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde olduğu öne sürülen Samardzic'te Sarı-Lacivertlilerin rakibi ise Lazio.
Udinese forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazar Samardzic, İtalya kaynaklı haberlere göre bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. Sırp orta saha için Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio da girişimlerini sürdürüyor.
TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İtalya basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ve Lazio'nun Lazar Samardzic için Udinese'ye yaptığı teklife değinildi.
Habere göre Lazio, Samardzic için 15 milyon Euro'luk teklif sundu. Udinese'nin ise pazarlık masasına 25 milyon Euro ile oturduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin ise 22 yaşındaki futbolcu için Udinese'ye 14 milyon Euro bonservis + bonuslardan oluşan bir teklif götürdüğü belirtildi.
Yine haberde Fenerbahçe'nin Lazio'dan farklı olarak oyuncuya Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunduğu vurgulandı.
Udinese'nin 2021-22 sezonu başında 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Lazar Samardzic, geride bıraktığımız sezon Serie A'da 34 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Lazar Samardzic'in Udinese ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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