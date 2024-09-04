Teklifin ayrıntıları ortaya çıktı: Serdar Saatçı'ya Süper Lig'den talip!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Braga forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu Serdar Saatçı'yı transfer edeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:27
Teklifin ayrıntıları ortaya çıktı: Serdar Saatçı'ya Süper Lig'den talip!
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Trabzonspor, Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Braga ile 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

SERDAR SAATÇI'YA 5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Trabzonspor'un Serdar Saatçı ile de 4 artı 1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi.

Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.


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