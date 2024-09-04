Teklifin ayrıntıları ortaya çıktı: Serdar Saatçı'ya Süper Lig'den talip!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Braga forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu Serdar Saatçı'yı transfer edeceği iddia edildi.
Trabzonspor, Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Braga ile 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
SERDAR SAATÇI'YA 5 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, Trabzonspor'un Serdar Saatçı ile de 4 artı 1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi.
Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.
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