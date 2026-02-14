Teknik Direktör Nurcan Çelik yaşamını yitirdi!

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik, 46 yaşında hayata veda etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."