Teknik Direktör Roberto Martinez'den Dries Mertens için övgü dolu sözler

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Galatasaray'ın yeni transferi için Dries Mertens için övgü dolu sözler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:47
Teknik Direktör Roberto Martinez'den Dries Mertens için övgü dolu sözler
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Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk'la başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira'ya imza attıran sarı-kırmızılılar,  Midtsjö, Haris Seferovic, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i de transfer etti.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesine açıklamalarda bulunurken, Dries Mertens için de konuştu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Martinez, "Mertens, Galatasaray için harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Dries'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Dries'e ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir" ifadelerini kullandı.


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