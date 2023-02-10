Teknik direktör Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara yardım etmek amacıyla kasiyerlik yapacağı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:52
Teknik direktör Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, depremzedeler yararına yarın ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde kasiyerlik yapacağı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.

Stefan Kuntz

ALMAN HOCA KASİYERLİK YAPACAK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yarın, yaşadığı kasabada bulunan süpermarket zincirinin şubesine giderek TSİ 12.00-13.00 arasında depremzedeler yararına kasiyerlik yapacağı duyuruldu.

Alman teknik direktörün bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.


stefan kuntz kahramanmaraş deprem

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