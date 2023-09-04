Teknik Direktör Tuncay Şanlı eski takımına geri döndü!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 18:14

Güncelleme: 04.09.2023 - 18:14

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Taner Taşkın ile pazar günü yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, takımın başına Tuncay Şanlı'yı getirdi.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadelerine yer verildi.

Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta olan Sakaryaspor’da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.

