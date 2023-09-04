Teknik Direktör Tuncay Şanlı eski takımına geri döndü!
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Taner Taşkın ile pazar günü yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, takımın başına Tuncay Şanlı'yı getirdi.
6 MAÇTA 4 GALİBİYET
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadelerine yer verildi.
Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta olan Sakaryaspor’da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.
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