TFF'den Ankaragücü - Fenerbahçe maçı için son karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Eylül Pazar günü oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadı'nda oynanması için ikinci kez onay verdi.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:41
TFF'den Ankaragücü - Fenerbahçe maçı için son karar!
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TFF yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, salı günü yapılan incelemelerin ardından çarşamba günü (bugün) tekrar kontrol etti.

İKİNCİ ONAY ÇIKTI

MKE Ankaragücü Kulübü'nden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.


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ankaragücü fenerbahçe Eryaman Stadı süper lig

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