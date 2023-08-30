TFF'den Ankaragücü - Fenerbahçe maçı için son karar!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 30.08.2023 - 16:51

TFF yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, salı günü yapılan incelemelerin ardından çarşamba günü (bugün) tekrar kontrol etti.

İKİNCİ ONAY ÇIKTI

MKE Ankaragücü Kulübü'nden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.