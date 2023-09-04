TFF'ye Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez bildirimi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın bonservisleri İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirimde bulunduğu ileri sürüldü.
Galatasaray, iki transfer için artık geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızlı takım, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez için TFF'de takım kısmı boş bırakılacak şekilde lisans kaydı açtı. Galatasaray'ın belgeleri TFF'ye gönderdiği ifade edildi.
Tanguy Ndombele
NDOMBELE VE SANCHEZ İLE ANLAŞMA TAMAM
Galatasaray'ın, Tanguy Ndombele ile sözleşme şartlarında anlaştığı ve Tottenham ile görüşmeye devam ettiği ileri sürüldü. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde oyuncunun resmen açıklanacağı aktarıldı.
Davinson Sanchez
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile de 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. İki oyuncunun da bu gece aynı uçakla İstanbul'a geleceği öngörüldü.
NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ
Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.
TFF'ye yapılan bildiriler şu şekilde:
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