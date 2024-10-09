Teknik direktörlüğü bırakmıştı: Jürgen Klopp'un yeni takımı belli oldu!

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan 57 yaşındaki Alman Jürgen Klopp, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

Teknik direktörlüğü bırakmıştı: Jürgen Klopp'un yeni takımı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:31

Liverpool'daki 9 yıllık dönemi sonrası teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan sürpriz bir hamle geldi.

Alman futbol adamı, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

Klopp, yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde milli takım için özel madde yer alıyor. Klopp, Alman Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKMIŞTI

Klopp, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Ağustos ayında yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini de noktaladığını duyurmuştu.

Red Bull futbol grubunun takımları;

Red Bull Leipzig (Almanya)

New York Red Bulls (Amerika)

Red Bull Bragantino (Brezilya)

Red Bull Brasil

Red Bull Salzburg (Avusturya)

Leeds United (İngiltere - Hissedar


Etiketler: #Jürgen Kloop #Red Bull #Küresel Futbol Başkanı

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