Telekom Baskets Bonn - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle karşı karşıya gelecek.
TELEKOM BONN - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
TELEKOM BONN - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas ve Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra Almanya'dan MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon yer alıyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.
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