Televizyon yayınına çağırmıştı: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 22:24

Güncelleme: 28.05.2024 - 22:24

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İzmir'de düzenlenen panelde açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe başkanı yapamayacağı şey için söz vermemeli. Biz şampiyonluğa inanmayan birini başkan seçemeyiz. Biz şampiyon olacağız."

"İKİ ŞEY YAPACAĞIM"



"Fenerbahçe'nin 18 milyar TL borcu var. Faaliyet raporu 12 milyar diyor ama 2027'ye kadar futbolcu borçları var. Bizim 2018'de bıraktığımızdan daha iyi değil. "

"612 milyon dolar borcumuz vardı ama bu borç aslında Ülker'in Ataşehir'deki arazisinde olduğu gibi kağıt üstünde görünen ve aslında olmayan borçlardı. Onlar düştüğünde 412 milyon dolarlara kadar düşüyordu.Borç vardı ama karşılığında ne kadar mal var o söylenmiyor"

"Geldiğimde iki şey yapacağım. 1-2018'de tüm altyapısı hazır olan Ataşehir'deki araziye planlanan yapıları yapacağım.Oradan 70 milyon Euro alacağız. 2- Kolej arazisini satacağız. Ve banka borçlarını kapatacağız. Koleji başka yere yapacağız."

"SADECE 1 DÖNEM İSTİYORUM"



"Ben 1998'de geldiğim zaman hiçbir şeyimiz yoktu. Dereağzı'na atletizim, boks, kürek, yelken gibi tüm şubelere tesisler yaptık. Sonra bu şubelerden çıkan sporcular dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandılar. Hala çok başarılılar. Hepsini tebrik ediyorum."

"Sadece güçlü kadro kurmakla olmaz.'Tarihin en iyi kadrosu' diyorlar. Bu takımda daha önce Ortegalar, Anelkalar, Roberto Carloslar, Alexler oynadı. Siz iddialı isimler getirmezseniz takımdaki oyuncular bile başarıya inanmaz. Bu inanca ihtiyaç var. Biz inanıyoruz"

"Ben sizden sadece bir dönem istiyorum. Fenerbahçe'nin 60 bin kongre üyesi var. Çıkacaksınız aday olacaksınız. Bu kulüp birtek Ali Koç'la Aziz Yıldırım 'a mı kaldı? Bu dönemden sonra ben yokum. Siz gelin"

"FENERBAHÇE KOÇSPOR OLDU"

"Fenerbahçe Koçspor oldu. Sponsorluklardan ne kadar gelir geliyor biliyor musunuz? Başka sponsorlar kulübe neden gelmiyor?"

"Biz seçilmezsek bu yönetim en fazla altı ay sürer. Birbirlerine girerler. Bu seçim, 'Fenerbahce'yi kendisi için kullananlara, Fenerbahçe için var olanların seçimi olacak. Biz Fenerbahçe için varız."

"Stadı hem akustik olarak çok güzel hale getireceğiz hem de 60 bin kişi kapasiteye çıkaracağız. Stad eğer yine de yetersiz gelirse stadı yine aynı yerde yıkıp tekrar yaparız. Ama başka yere taşımayız"

"BİZ SEVİNEMEYİZ"



"Sizden bir isteğim var. Faaliyet raporuna yazmışlar. Gündemde, 'Taşınmaz satılması' maddesi var. Edirne'de, Antalya'da, Kayseri'de ve birçok yerde arazilerimiz var. Satılmasına izin vermeyin."

"Ben açıklama yapmıştım. 'Bu kulübün başkan sorunu yok' demiştim. Ama şimdi gördüm ki bu kulübün artık bir lidere ihtiyacı var."

"Biz 'Kadıköy'den çıkış yok' diye bir slogan ezberletmiştik. Şimdi öyle bir slogan kalmadı. Her gelen Kadıköy'den çıkıyor. Futbolcular çok iyi mücadele etti tebrik ediyoruz ama biz ikinciyiz, sevinemeyiz, üzülürüz."

"MOURINHO İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Cumartesi günü Londra'ya gideceğiz. Mourinho ile son bir görüşme yapacağız. Benim gitmeyeceğimi iddia ediyorlarmış. Yalan. Ben gidiyorum. Mourinho ile yapacağımız görüşmede transfer konusunu da konuşacağız."

"Ben seçilirsem federasyon başkanının adının ne olacağı önemli değil. Ama kurullarda Fenerbahçe'nin haklarını savunacak idareciler olacak. Ben kimi istersem kurullara onlar girecek."

"Federasyon başkanına önce baylokçu dediler, sonra çok iyi dediler, şimdi şikayet ediyorlar. Her konuda tutarlı olmalısınız. Başta ne diyorsanız her zaman onu söylemelisiniz "

ALİ KOÇ'A TV CEVABI



"2018'de bayrakları çıkarın demişlerdi. Ne oldu? Ben şimdi söylüyorum Bayrakları çıkaracaksınız ve şampiyonluk kutlamaları yapacağız. Ben şampiyon olacağız diyorsam olacağız."

"İzmir çetesi var diyor. Peki bu çete için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Önce bunları düzeltmek gerek."

"Ben televizyona falan çıkmam. Ben size anlatacağım. Bunlar basit şeyler. Biz ne yapmalıyız, nasıl birlik olmalıyız? Bunlara odaklanalım"