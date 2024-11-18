Temsilcilerimiz Avrupa'da 7 maça çıkacak: İşte bu haftaki program!

Türk basketbol takımları, THY EuroLeague, BKT EuroCup, FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve Kadınlar EuroLeague olmak üzere Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmaya çıkacak.

Temsilcilerimiz Avrupa'da 7 maça çıkacak: İşte bu haftaki program!
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:56

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmada mücadele edecek.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT EuroCup'ta Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkeklerde BKT EuroCup, Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmayacak.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

THY EuroLeague:

20 Kasım Çarşamba:

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

21 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

KADINLAR

FIBA EuroLeague:

20 Kasım:

19.00 Zabiny Brno (Çekya)-ÇBK Mersin

22.00 Casademont Zaragoza (İspanya)-Fenerbahçe Opet

FIBA Avrupa Kupası:

21 Kasım:

19.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Piestanske Cajky (Slovakya)

23.30 SL Benfica (Portekiz)-Beşiktaş

22 Kasım:

00.30 Sportiva (Portekiz)-Galatasaray Çağdaş Faktoring


Etiketler: #euroleague #EuroCup #FIBA Şampiyonlar Ligi #FIBA Avrupa Kupası

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