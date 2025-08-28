Kura çekiminin ardından... Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

"1-2 TANE EKSİK KALDI"

Transfer konusuna değinen Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde:

Liverpool (E), Manchester City (D), Atletico Madrid, (E) E. Frankfurt (D), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D), Union SG (E).