Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kura çekiminin ardından... Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Kura çekiminin ardından... Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

28.08.2025 20:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kura çekiminin ardından... Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

"1-2 TANE EKSİK KALDI"

Transfer konusuna değinen Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde:

Liverpool (E), Manchester City (D), Atletico Madrid, (E) E. Frankfurt (D), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D), Union SG (E).

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #uefa şampiyonlar ligi #dursun özbek

İlgili Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo'dan ilk açıklama!
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo'dan ilk açıklama! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu.
Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu! Süper Lig ekibi Galatasaray, Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'yu renklerine bağladığını duyurdu.