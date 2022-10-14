Temsilcilerimizden 4 galibiyet: İşte ülke puanında son durum!

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 12:02
<p>Avrupa'da haftayı 4 galibiyetle kapatan Türkiye, 14. sıraya yükselmeyi başardı.</p> <p><strong>UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:</strong></p>

Avrupa'da haftayı 4 galibiyetle kapatan Türkiye, 14. sıraya yükselmeyi başardı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

<p><strong>İLK 15'TE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?</strong></p> <p>Türkiye, geçen sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Türkiye ilk 15'e girmesi halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacak.</p>

İLK 15'TE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, geçen sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Türkiye ilk 15'e girmesi halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacak.

<p><strong>İLK 12'DE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ? </strong></p> <p>Türkiye, ilk 12’ye girme şansına da fazlasıyla sahip. İlk 12 içerisinde yer alınırsa ve sıralamada üstteki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren Süper Lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.</p>

İLK 12'DE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, ilk 12’ye girme şansına da fazlasıyla sahip. İlk 12 içerisinde yer alınırsa ve sıralamada üstteki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren Süper Lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

<p><strong>(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 23.075</strong></p>

(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 23.075

<p><strong>(21. SIRA) İSRAİL. 24.250</strong></p>

(21. SIRA) İSRAİL. 24.250

<p><strong>(20. SIRA) YUNANİSTAN: 24.975</strong></p>

(20. SIRA) YUNANİSTAN: 24.975

<p><strong>(19. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.400</strong></p>

(19. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.400

<p><strong>(18. SIRA) RUSYA: 26.215</strong></p>

(18. SIRA) RUSYA: 26.215

<p><strong>(17. SIRA) DANİMARKA: 26.625</strong></p>

(17. SIRA) DANİMARKA: 26.625

<p><strong>(16. SIRA) UKRAYNA: 27.500</strong></p>

(16. SIRA) UKRAYNA: 27.500

<p><strong>(15. SIRA) İSVİÇRE: 27.675</strong></p>

(15. SIRA) İSVİÇRE: 27.675

<p><strong>(14. SIRA) TÜRKİYE: 27.900</strong></p>

(14. SIRA) TÜRKİYE: 27.900

<p><strong>(13. SIRA) ÇEKYA: 28.050</strong></p>

(13. SIRA) ÇEKYA: 28.050

<p><strong>(12. SIRA) NORVEÇ: 28.750</strong></p>

(12. SIRA) NORVEÇ: 28.750

<p><strong>(11. SIRA) SIRBİSTAN: 30.875</strong></p>

(11. SIRA) SIRBİSTAN: 30.875

<p><strong>(10. SIRA) AVUSTURYA: 33.000</strong></p>

(10. SIRA) AVUSTURYA: 33.000

<p><strong>(9. SIRA) BELÇİKA: 35.400</strong></p>

(9. SIRA) BELÇİKA: 35.400

<p><strong>(8. SIRA) İSKOÇYA: 35.800</strong></p>

(8. SIRA) İSKOÇYA: 35.800

<p><strong>(7. SIRA) PORTEKİZ: 50.216</strong></p>

(7. SIRA) PORTEKİZ: 50.216

<p><strong>(6. SIRA) HOLLANDA: 52.500</strong></p>

(6. SIRA) HOLLANDA: 52.500

<p><strong>(5. SIRA) FRANSA: 54.997</strong></p>

(5. SIRA) FRANSA: 54.997

<p><strong>(4. SIRA) İTALYA: 67.069</strong></p>

(4. SIRA) İTALYA: 67.069

<p><strong>(3. SIRA) ALMANYA: 73.481</strong></p>

(3. SIRA) ALMANYA: 73.481

<p><strong>(2. SIRA) İSPANYA: 85.998</strong></p>

(2. SIRA) İSPANYA: 85.998

<p><strong>(1. SIRA) İNGİLTERE: 96.141</strong></p>

(1. SIRA) İNGİLTERE: 96.141

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