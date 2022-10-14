Temsilcilerimizden 4 galibiyet: İşte ülke puanında son durum!

İLK 15'TE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, geçen sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. Türkiye, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Türkiye ilk 15'e girmesi halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacak.