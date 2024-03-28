Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi... Olympiakos'tan Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:31

Güncelleme: 28.03.2024 - 15:31

Futbolculuk yaşantısında Kızılyıldız, Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Juventus, Lazio ile Olympiakos gibi önemli takımların formasını terleten ve emekli olduktan sonra Olympiakos’un Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sırbistan futbolunun efsanesi Darko Kovacevic, Diriliş Postası'ndan Çağlar Aslan’a değerlendirmelerde bulundu.

Kovacevic’in çarpıcı açıklamaları şu şekilde:

-Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız. Eşleşme hakkındaki düşünceniz nedir?

"Öncelikle izlemesi çok ilginç bir maç olacak. Fenerbahçe gerçekten çok zorlu bir rakip. Fenerbahçe de bizim gibi benzer oyun anlayışa sahip olan bir takım. Olympiakos olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Doğal olarak iki maçta da büyük bir baskı olacak. Ama iki tarafın da hücum tavırlarıyla çok kaliteli ve seyir zevkinin yüksek olacağı iki maç bekliyorum."

-Fenerbahçe’de birçok yıldız oyuncu var. Rakibiniz hakkında ne söylersiniz?

"Fenerbahçe takımı kadro yapısı olarak çok tecrübeli oyunculara sahip. Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi bu tarz maçların nasıl oynanacağını çok iyi bilen oyuncuları var. Bunun yanı sıra her zaman üst düzey organizasyonlarda oynayan Michy Batshuayi ve Fred gibi futbolculara sahipler. Oyunu çok hızlı oynayan, direkt sonuca gitmeye çalışan agresif yapıdalar. Bu anlamda işimiz kolay olmayacak."

-18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçının başka ülkede oynanması için UEFA’ya başvuruda bulunacağınız iddia edildi. Bu gerçek mi?

"Zaman zaman birçok ülkede saha olayları oluyor. Ancak bizim herhangi bir güvenlik endişemiz yok. Kısacası bu söylentiler tamamen hayal ürünü. Maçı Türkiye’de oynayacağız."

-Yunan ve Türk taraftarlar benzer kültüre sahip. Taraftarlar hakkında düşünceniz nedir?

"Türk taraftarlar takımlarına tutkuyla bağlılar, tıpkı Yunanistan'da ve benim ülkem Sırbistan'da olduğu gibi. Bu bir Balkan zihniyeti. Ancak Trabzon maçındaki gibi olayların yaşanmaması için her zaman bir sınırınız olması gerekiyor. Ben kulüplerine tutkuyla bağlı olan taraftarları seviyorum. Fenerbahçe'de ve kulübüm Olympiakos'ta olduğu gibi. Fenerbahçe maçında da taraftarımız Karaiskakis'te harika bir atmosfer oluşturacak. Bize gereken desteği vereceklerine inanıyorum."

-Podence sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Bu durum takımınızı nasıl etkiler?

"Daniel Podence takımımızın önemli oyuncusu ve ilk maçı kaçıracak. Ancak onun yerini alabilecek çok iyi oyuncularımız var. Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum."

-Tur şansınızı nasıl görüyorsunuz?

"Elbette bizi kolay maçlar beklemiyor. Takım olarak bunun farkındayız ve ona göre hazırlanacağız. Ancak benim fikrim her zaman olumlu. Kendimize güveniyoruz. Her iki maçı da kazanıp bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Umarım bunu başarırız."

-VAR'a rağmen hakem hataları bitmedi. Yunanistan yabancı hakemler getirdi. Bu karardan sonra Yunan futbolundaki hatalar azaldı mı?

"Genellikle hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Saha içerisinde kalmayı tercih ediyorum. Yunanistan’da böyle bir karar alındı. Ancak her zaman hakemlerin kendilerini geliştirmeleri gereken noktalar var."

-En büyük rakibiniz Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim. Onunla ilgili düşünceleriniz nedir?

"Fatih Terim, Türk futbolunun ve Avrupa'nın gerçek efsanesi. O çok uzun ve başarılı bir futbol geçmişine sahip. Her zaman saygı duyulan bir futbol adamı. Onun gibi insanlara sadece saygı duyarım."

-Olympiakos'a Türk Milli Takımı'ndan bir oyuncuyu transfer etme şansınız olsaydı kim olurdu?

"Türk futbolunu her zaman yakından takip ediyorum. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Eğer birini seçmek zorunda kalsaydım kesinlikle Arda Güler'i seçerdim. Çünkü henüz çok genç ve önünde çok başarılı yıllar var. Eğer bir forvet tercih edecek olsaydım, o da Enes Ünal olurdu."