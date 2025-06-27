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Devin Özek, Kolombiya'ya uçtu... Fenerbahçe'den Jhon Duran çıkarması!

Devin Özek, Kolombiya'ya uçtu... Fenerbahçe'den Jhon Duran çıkarması!

27.06.2025 11:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Devin Özek, Kolombiya'ya uçtu... Fenerbahçe'den Jhon Duran çıkarması!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran transferi için Kolombiya'ya gitti.

Sezon öncesi transfer çalışmalarını hız veren Fenerbahçe'de gündem Al Nassr forması giyen santrafor Jhon Duran'ın transferi. Fenerbahçe, transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Devin Özek'in oyuncuyu ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

DEVİN ÖZEK, KOLOMBİYA'YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Kolombiyalı golcüyü ikna etmek ve oyuncuyla görüşmek için Kolombiya'ya gitti

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti. 


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