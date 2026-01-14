Cumhuriyet Gazetesi Logo
Temsilcisinden Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Onun için doğru bir proje'

14.01.2026 18:16:00
Cumhuriyet Spor
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de kiralık olarak oynayan Nicolo Zaniolo'nun temsilcisi, İtalyan oyuncusunun geleceği hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan açıklama geldi.

İtalyan futbolcunun temsilcilerinden Giuseppe Pesce, Zaniolo için Udinese'nin doğru adres olduğunu dile getirdi.

Giuseppe Pesce, "Nicolo mutlu, biz de öyle. Udinese onun için doğru bir proje. Kulüp onu geliştiriyor ve o da buna fazlasıyla karşılık veriyor" dedi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN HEYECANLI"

Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, ameliyatının ardından bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu konuya değinen Pesce, "Bu kısa aradan sonra geri dönecek ve geri dönmek için heyecan duyuyor" diye konuştu.

20 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Udinese forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 26 yaşındaki Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #serie a #udinese #Nicolo Zaniolo

