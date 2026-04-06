Teniste yeni sponsor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, tenisin doğası gereği sürdürülebilir gelişimini güçlü iş birlikleriyle sağlayan bir spor olduğuna dikkat çekti. Müderrisgil, “Tenis; yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda markalarla kurulan güçlü ve uzun soluklu iş birlikleriyle büyüyen, gelişen ve değer üreten bir branştır. Bu noktada sponsorlarımız, Türk tenisinin gelişim yolculuğunun en önemli paydaşları arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Türkiye Tenis Federasyonu’nun sponsorluk yaklaşımının yalnızca tekil organizasyonlara dayalı olmadığını vurgulayan Müderrisgil, “Federasyon olarak iş birliklerimizi sadece bir turnuva ya da kısa vadeli projeler özelinde değil; altyapıdan elit seviyeye kadar uzanan, sürdürülebilir ve uzun vadeli gelişim hedefleri doğrultusunda kurguluyoruz. Amacımız; sporcunun yetiştiği ilk noktadan uluslararası başarıya uzanan yolculuğun her aşamasında destek mekanizmalarını güçlendirmek ve bu süreci birlikte yürüttüğümüz markalarla ortak bir vizyon etrafında şekillendirmektir” dedi.

İmza töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz’in global stratejisinde spora ve sporcuya desteğin önemli bir yer tuttuğunu ve bu strateji doğrultusunda Türkiye’de federasyonlarla iş birliği yaparak milli takımların dünyanın dört bir köşesinde kazandıkları başarılarda yanlarında olduklarını belirtti. Spora verdikleri desteğin kapsamını tenis ile genişlettiklerini söyleyen Bekdikhan, “Tenis, Mercedes-Benz gibi disiplin, strateji ve mükemmellikle eş anlamlı bir spor. Bu anlamda, Mercedes-Benz, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile uzun vadeli global sponsorluğunu duyurdu. Biz de özelikle son yıllarda bu sporda hızla yükselen Türk tenis oyuncularının yıldızını Mercedes-Benz yıldızıyla birleştirmek istedik. 2 yıl olarak başladığımız bu iş birliğinin Mercedes-Benz olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi. İstanbul’un dünya tenis takviminde önemli bir yeri olduğunun da altını çizen Şükrü Bekdikhan, “Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek uluslararası İstanbul Open tenis turnuvasının da ana sponsorlarından biri olarak Türkiye Tenis Federasyonu’nun ve sporcularımızın yanında olacağız. Bu turnuvalarda sporcuların ulaşımlarını üstlenerek, Mercedes-Benz otomobil ve hafif ticari araçlarımızla yoğun maç programları arasında onlara konforlu ve kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan milli sporculardan Çağla Büyükakçay, Mercedes-Benz gibi uluslararası markaların tenise destek vermelerinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyerek “WTA turnuvası İstanbul Open’ın tekrar Türkiye’de düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu tür turnuvalar genç sporcuların kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat. Böylesine önemli bir iş birliğinin parçası olmak da beni ayrıcalıklı hissettiriyor” dedi. Milli sporcu Kerem Yılmaz da Mercedes-Benz’in desteğinin genç sporcular için çok önemli olduğunu belirterek iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.