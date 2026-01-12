Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 12:30:00
Tete futbola başladığı yere geri döndü!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tete, futbol kariyerine başladığı Gremio'ya geri döndü. Son olarak Panathinaikos'ta forma giyen Tete için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Tete, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından Brezilya temsilcisi Gremio'ya transfer oldu. Gremio'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

6.2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Tete'nin satışından Yunan takımı 6.2 milyon Euro bonservis bedeli elde etti. Tete, bu transferle altyapısından yetiştiği eski takımına 7 yıl sonra geri dönmüş oldu.

27 MAÇTA 2 GOL, 7 ASİST

2023-24 sezonunda Galatasaray'ın formasını giyen Brezilyalı sağ kanat, 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olmuştu. Tete, Shakhtar Donetsk, Lyon ve Leicester City formaları da giymişti.

Bu sezon Panathinaikos'ta 27 maça çıkan hücum oyuncusu 2 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Gremio #tete

