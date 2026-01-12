Tete futbola başladığı yere geri döndü!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Tete, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından Brezilya temsilcisi Gremio'ya transfer oldu. Gremio'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

6.2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Tete'nin satışından Yunan takımı 6.2 milyon Euro bonservis bedeli elde etti. Tete, bu transferle altyapısından yetiştiği eski takımına 7 yıl sonra geri dönmüş oldu.

27 MAÇTA 2 GOL, 7 ASİST

2023-24 sezonunda Galatasaray'ın formasını giyen Brezilyalı sağ kanat, 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a transfer olmuştu. Tete, Shakhtar Donetsk, Lyon ve Leicester City formaları da giymişti.

Bu sezon Panathinaikos'ta 27 maça çıkan hücum oyuncusu 2 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.