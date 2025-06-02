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Yunanistan'da yılın oyuncusu Tete

Yunanistan'da yılın oyuncusu Tete

2.06.2025 11:12:00
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Cumhuriyet Spor
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Yunanistan'da yılın oyuncusu Tete

Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunanistan'da sezonun oyuncusu seçildi.

Galatasaray'da sezon başında gönderilen isimler arasında en çok dikkat çeken kişi ise Brezilyalı Tete oldu.

Sarı-Kırmızılılarda özellikle fiziksel performansının yetersizliği nedeniyle sıkça eleştirilen ve gerekli skor katkısını veremediği düşünülen hücum oyuncusu, gittiği Panathinaikos'ta yılın oyuncusu oldu.

Sezon başında Yunan ekibinin 7.25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Yunanistan Super League 1'de yılın futbolcusu seçildi.

Tete, Panathinaikos'ta forma giydiği 49 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Brezilyalı futbolcu, bu performansıyla Transfermarkt Yunanistan kullanıcıları tarafından yapılan oylamada en yüksek oyu almayı da bildi.

İlgili Konular: #Panathinaikos #tete

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