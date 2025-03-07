Tete rekor için geri sayıma geçti!
Panathinaikos forması giyen Tete, bu sezon 14 gole katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu, bir gole daha katkı sağlaması durumunda kariyer rekoru kıracak.
Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Panathinaikos'un Fiorentina ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, kariyer rekoru için geri sayıma geçti.
Tete, bu sezon Panathinaikos'ta 41 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistlik performansla 14 gole katkı sağladı. Tete, daha önce Shakhtar Donetsk döneminde 14 gol katkısı ile kariyer rekoru kırmıştı. Panathinaikos'taki performansıyla kariyer rekorunu egale eden 25 yaşındaki futbolcu, bir gole daha katkı sağlaması halinde kariyer rekoru kıracak ve kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Tete'nin Panathinaikos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #tete #Panathinaikos #rekor
Spor Haberleri
- Kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin
- Tete rekor için geri sayıma geçti!
- Göztepe'den Djalma Silva'nın sakatlığı için açıklama!
- Rıza Kayaalp'ten 4 yıl men cezasına itiraz!
- Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
- UEFA'dan Süper Lig için çarpıcı rapor!
- Real Madrid'den flaş Ancelotti kararı!
- Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
- Denizli'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
- Dünyanın en iyileri Erciyes’e geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Bahçeli'nin sağlık durumuna dair MHP'den yeni açıklama
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Oğuzhan Uğur'dan Ece Gürel paylaşımı!
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Fenerbahçe turu zora soktu!