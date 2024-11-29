Ahmet Acar kimdir? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?
Ahmet Acar, Türkiye gündemini yakından takip eden yurttaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Ahmet Acar kimdir? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?
Ordu'ya yeni İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Acar'ın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Ahmet Acar kimdir? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?
AHMET ACAR KİMDİR?
Ahmet Acar, 02 Ocak 1967 yılında Adıyaman İli Besni İlçesinde doğmuş olup aslen Adıyaman nüfusuna kayıtlıdır.
AHMET ACAR'IN KARİYERİ
1991 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.
Sırası ile değişik rütbelerde Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri İl Emniyet Müdürlükleri ile Kayseri POMEM, Personel Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığında görev yaptı. 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görev yapmakta iken, 03.07.2023 tarihli atama onayı ile Personel Başkanlığı görevine atanmıştır.
Ahmet Acar, Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte yeni Ordu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
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