Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF 1. Lig ekibinde yol ayrımı: Resmen açıklandı!

TFF 1. Lig ekibinde yol ayrımı: Resmen açıklandı!

27.10.2025 16:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
TFF 1. Lig ekibinde yol ayrımı: Resmen açıklandı!

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik direktörün istifasının kabul edildiği belirtildi.

Image

11 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Ümraniyespor #ayrılık

İlgili Haberler

Sarıyer'den Ümraniyespor karşısında kritik galibiyet!
Sarıyer'den Ümraniyespor karşısında kritik galibiyet! Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sarıyer SK, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
1. Lig ekibinden TFF'ye bahis çağrısı: 'Küme düşme kaldırılmalı'
1. Lig ekibinden TFF'ye bahis çağrısı: 'Küme düşme kaldırılmalı' TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını duyurması üzerine bir açıklama yayımladı.
Bandırmaspor, 10 kişi Ümraniyespor'u devirdi!
Bandırmaspor, 10 kişi Ümraniyespor'u devirdi! Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.