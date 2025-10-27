TFF 1. Lig ekibinde yol ayrımı: Resmen açıklandı!

TFF 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik direktörün istifasının kabul edildiği belirtildi.
11 MAÇTA 2 GALİBİYET
Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.