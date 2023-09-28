TFF 1. Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!
TFF 1. Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler belirlendi.
TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
29 EYLÜL CUMA:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
30 EYLÜL CUMARTESİ:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen
1 EKİM PAZAR:
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 EKIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi
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