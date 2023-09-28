TFF 1. Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:07

TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

29 EYLÜL CUMA:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

30 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay: Burak Olcar

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Mehmet Türkmen

1 EKİM PAZAR:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor: Ozan Ergün

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 EKIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Adanaspor: Ömer Tolga Güldibi