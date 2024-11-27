TFF açıkladı: Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:19

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:19

Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

29 Kasım Cuma

20:00 Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi

13:30 Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün

16:00 Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19:00 Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan

19:00 Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar

16:00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın

19:00 Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi

20:00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu

20:00 Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam