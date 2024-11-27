TFF açıkladı: Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadelelerde görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
29 Kasım Cuma
20:00 Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13:30 Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün
16:00 Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19:00 Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
19:00 Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16:00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın
19:00 Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20:00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu
20:00 Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
Etiketler: #süper lig #TFF #hakem
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