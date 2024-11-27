Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt: 'Benim hedefim...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt: 'Benim hedefim...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:52

TFF başkanlığı için aday olabileceği öne sürülen Mesut Özil, bu iddiaya cevap verdi.

GZT'ye konuşan Mesut Özil, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HEPSİ YALAN HİKAYE"

Mesut Özil, açıklamasında, "Benim adıma çok reklam yapan var. Hepsi yalan hikaye. Benim hedefim Türkiye'de akademi kurmak ve yeni nesillerin elinden tutmak. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşırım" dedi.

Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılının mart ayında futbolu bırakmıştı.


Etiketler: #mesut özil #TFF #başkan

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