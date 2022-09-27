Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'TFF Başkanlığı'na talip olunmuyor'
Süper Lig ekibi Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kariyer planları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğü bıraktıktan sonraki planları hakkında açıklamalar yaptı. Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, Spor Bakanlığı'nda yer almaya sıcak bakmadığını ancak; Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunmaya yeşil ışık yaktığını ifade etti.
BELÖZOĞLU, TFF BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?
Belözoğlu konuyla ilgili olarak, "Ben hayatta büyük konuşmayı sevmem. Kader çünkü önünüze başka şeyler getiriyor. Bu konuda büyük konuşacağım. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Uzun sene teknik adamlık yaptıktan sonra, federasyonda görev almak olabilir. Ama siyasetin, bakanlığın içinde olmak gibi bir niyetim yok. Bizler futbolu, takımları, sahanın içini temsil ediyoruz. Spor yöneticiliğine ise hayır demiyorum. TFF Başkanlığı'na talip olunmuyor. Sadece sizin istemenizle olmuyor. O görev önünüze geliyor, veriliyor" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Millet İttifak'ı arayı açıyor