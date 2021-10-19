TFF, A Milli Takım'ın Cebelitarık ile oynayacağı maçın stadını açıkladı
TFF, yaptığı açıklama ile A Milli Takım'ın Cebelitarık maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağını açıkladı.
TFF, internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde karşılaşacağı Cebelitarık maçının stadını açıkladı.
Açıklamaya göre 16 Kasım Salı günü oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.
Buna göre Ay-Yıldızlı ekibimiz, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu müsabakanın ardından Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Karadağ ile Podgorica Gradski Stadyumu'nda oynayacak.
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