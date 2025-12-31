Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF açıkladı: 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu!

31.12.2025 21:42:00
Güncellenme:
AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA Hakemi:

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi:

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem:

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA Futsal Hakemi:

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA Plaj Futbolu Hakemi:

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

