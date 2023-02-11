TFF açıkladı: 5 hakem ve 1 gözlemciden kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 5 hakem ile 1 gözlemcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:58
TFF açıkladı: 5 hakem ve 1 gözlemciden kötü haber
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TFF, "Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 hakem ile 1 gözlemcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, hakemler Furkan Kürşad Demir, Hasan Bihan, yardımcı hakem Eyyup Saydam, aday hakemler Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler ile gözlemci Cevdet Karakurt'un meydana gelen depremde vefat ettikleri aktarılıp, başsağlığı dilendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerimizin ve gözlemcimizin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik. Vefat eden hakemlerimize ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."


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