TFF açıkladı: Amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemi uzatıldı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın sona ermesi planlanan 2022-2023 sezonu amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemini 24 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzattı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 7 günlük milli yas ilan edilmesi ve liglerde çok sayıda erteleme olması nedeniyle amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemi uzatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında oluşan 7 günlük milli yas ilan edilmesi, Bölgesel Amatör Lig ile Yerel Amatör müsabakalarında çok sayıda kaydırma ve erteleme olması ve adı geçen liglerde sezon başında ilan edilen müsabaka bitirme tarihlerinde gecikmeler olacağı dikkate alınarak, amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil dönemi 24 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

Açıklamada ayrıca, FIFA kuralları uyarınca uluslararası amatör futbolcu ikinci transfer ve tescil döneminin yarın sonlandırılacağı da hatırlatıldı.