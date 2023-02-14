Konyaspor'un yeni transferi Marlos Moreno kimdir, kaç yaşında, nereli? Marlos Moreno'nun oynadığı takımlar
Konyaspor, City Group ekibi olan Fransa Ligue 1 takımı Troyes forması giyen Marlos Moreno'yu transfer etti. Peki, Konyaspor'un yeni transferi Marlos Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor?
Konyaspor, Fransa'nın Troyes takımında forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat Marlos Moreno'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Futbol hayatına Türkiye'de devam edecek olan Marlos Moreno'nun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistikleri merak edilmeye başlandı. İşte Marlos Moreno hakkında merak edilenler...
MARLOS MORENO KİMDİR?
Marlos Moreno 20 Eylül 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğdu. 1,73 boyunda olan Marlos Moreno aslen Kolombiyalı. Ülkesindeki gerçek adı Marlos Moreno Durán'dır.
MARLOS MORENO PİYASA DEĞERİ NE KADAR, BONSERVİS BEDELİ NEDİR?
Marlos Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin € olarak belirlendi. Oyuncunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıktı.
MARLOS MORENO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
Marlos Moreno futbol kariyeri boyunca birden fazla kulüpte forma giydi.
10 Eylül 2015 yılında Atl. Naciona
l5 Ağu 2016 yılında Man. City
6 Ağu 2016 yılında Dep. La Coruña
30 Haziran 2017 yılında Man. City
10 Ağu 2017 yılında Girona FC
15 Ocak 2018 yılında Man. City
16 Ocak 2018 yılında Flamengo
31 Aralık 2018 yılında Man. City
25 Ocak 2019 yılında Santos Laguna
30 Haziran 2019 yılında Man. City
31 Temmuz 2019 yılında Portimonense
30 Haziran 2020 yılında Man. City
27 Eylül 2020 yılında Lommel SK
30 Haziran 2021 yılında Man. City
1 Temmuz 2021 yılında KV Kortrijk
30 Haziran 2022 yılında Man. City
1 Eylül 2022 yılında Troyes
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