TFF açıkladı: İşte 13. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de geride kalan 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmaları yer aldı.

Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasında Beşiktaş lehine incelenen potansiyel penaltı pozisyonu:

VAR: "Atilla hocam, VAR konuşuyor."

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Evet, ekrandayım."

Atilla Karaoğlan: "Tamam, sağ koluna teması gördüm."

Atilla Karaoğlan: "Başka bir açı verebilir misin bana?"

Atilla Karaoğlan: "Bu tekme mi, bilerek oynama mı ona bakacağım."

Atilla Karaoğlan: "Normal hızda oynatır mısın?"

Atilla Karaoğlan: "Başka bir açı daha var mı?"

VAR: "Evet, veriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Buradan normal ver."

Atilla Karaoğlan: "Erkan abi, sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Sağ ayağıyla topa dokunuyor, daha sonra top sağ eline geliyor."

Atilla Karaoğlan: "Burada sekme yok. Eğer seken top sağ koluna gelse penaltı olurdu. Ama burada sağ ayağıyla hamleyi yapıp topu oynuyor; top bu hamleden sonra eline geliyor. Yani seken bir top değil, bilerek oynama var."

Atilla Karaoğlan: "Bu nedenle taçla oyunu başlatacağım."

VAR: "Tamamdır."

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında Ebosele'nin VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart:

VAR: "Umut hocam, sana bariz gol şansını incelemen için sahada incelemeye davet ediyorum."

Halil Umut Meler: "Tamam."

VAR: "ilk bununla ver sonra biraz önceki açıdan genişi ver. Bariz gol şansını gösterelim."

VAR: "Hocam önce bu faulün yapılışı.

Halil Umut Meler: "Evet, dizi de gördüm dizi, dizi gördüm."

VAR: "Evet, şimdi geniş açıdan vereceğim sana bariz gol şansı için."

Halil Umut Meler: "Gördüm gördüm."

Halil Umut Meler: "Sarı kartı iptal ediyorum. 36 numarayı oyundan ihraç ediyorum. O doğru mu evet."

VAR: "Anlaşıldı."

Okay Yokuşlu'nun elle oynaması sonrası Başakşehir'in VAR incelemesi sonrası penaltı kazandığı pozisyon:

VAR: "Umut abi, oyunu durdur."

Halil Umut Meler: "Ne oldu?"

VAR: "Umut hocam, seni potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum."

Halil Umut Meler: "Nerede ki?"

VAR: "Ceza sahası içinde, biraz önceki duran topta."

VAR: "Ele temasını göstereceğim şimdi."

Halil Umut Meler: "Evet, parmak ucuyla değiyor, gördüm. Başka açıdan göster."

VAR: "Evet, topu diğer açıdan gösteriyorum. Kolun açıklığını da göstereceğim."

Halil Umut Meler: "Evet, bir daha tam temas anını göster. Tam temas anını göster."

Halil Umut Meler: "Evet, burada… burada teması gördüm. Elinin hareketini gördüm. 5 numaranın eline değiyor, doğru mu?"

VAR: "Doğrudur. Evet, 5 numara."